Michael Jordan a une réputation de pingre. Il n'est pas la seule légende du jeu à être considéré comme un peu près de ses sous. A en croire Udonis Haslem, de passage dans le Dan Le Batard Show, LeBron James et Dwyane Wade n'étaient pas mal non plus de ce côté-là. Tout du moins dans le contexte d'une addition ou d'une tournée à payer. Si le joueur le plus généreux et altruiste qu'il a jamais côtoyé est à ses yeux Goran Dragic, Haslem a plaisanté à ce sujet concernant le célèbre duo.

"Lequel de mes coéquipiers était le moins susceptible de régler une addition tout seul ? Ça se joue entre LeBron et D-Wade. Il faut que vous compreniez que ces gars-là ne payent rien depuis qu'ils ont 12 ans. Quand l'addition arrivait, ils tournaient la tête. Plus ils ont d'argent, plus ils obtiennent des trucs gratuitement. [...] Je ne dirais pas qu'ils sont radins, mais ils font attention à leurs sous".

Sur le plan caritatif, LeBron James et Dwyane Wade sont des modèles. Mais c'est un autre contexte qu'un resto entre coéquipiers, évidemment...

Il y a quelques jours, Udonis Haslem avait publié un texte poignant sur son enfance difficile - particulièrement sur le plan financier - à Miami et sur le comportement scandaleux des springbreakers qui débarquaient en masse en Floride malgré le coronavirus.