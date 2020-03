Voir des étudiants se ruer sur les plages de Miami malgré le coronavirus a poussé Udonis Haslem à écrire un texte puissant et très personnel.

Udonis Haslem n'est pas content. Le joueur emblématique du Miami Heat a évoqué la situation actuelle dans sa ville, après les scènes ahurissantes où le monde entier a pu voir des étudiants venir faire leur springbreak sans se soucier le moins du monde du coronavirus. Dans un article paru dans le Players' Tribune, "Udo" a livré le fond de sa pensée.

"Vous voyez cette vidéo qui a tourné avec ces étudiants idiots en Floride du Sud en train de dire : 'Si j'ai le corona, et ben j'ai le corona frérot' et toutes ces bêtises ? Je vais vous dire quelque chose. Ces gamins-l n'ont jamais eu faim. Le pire dont ils ont eu à se soucier dans leur vie, c'est d'un contrôle surprise à l'école. Ils viennent quand même ici, dans notre état, en plein milieu d'une pandémie, et agissent comme si de rien n'était ? [...] Je ne suis pas du genre à écrire des articles, mais si tu essayes de niquer ma ville, je dois réagir. [...] Va te faire foutre avec ton springbreak, garde ton cul chez toi".

En dehors de ce coup de gueule, le texte d'Udonis Haslem vaut surtout pour sa description du Miami que l'on ne connaît pas. Le quartier de Liberty City dans lequel il a grandi dans la pauvreté, et tous ces gamins qui n'avaient pas besoin d'une pandémie pour se demander comment ils allaient pouvoir manger chaque jour. Il y a aussi une anecdote touchante qui concerne un maillot de Zo Mourning. Les mots sont forts et on vous les recommande vivement.

La tribune de Udonis Haslem, c'est par ici.