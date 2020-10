Si la question pouvait se poser entre Anthony Davis et LeBron James sur les deux premiers matches, hier soir, en revanche, cela ne faisait aucun doute : le King était le meilleur joueur des Los Angeles Lakers sur le terrain. Le seul membre du cinq majeur à surnager devant la révolte du Miami Heat. Avec encore une fois quasiment un triple-double. 25 points, 10 rebonds et 8 passes. Mais aussi 8 ballons perdus. Et ça, ça ne passe pas après la défaite (104-115) contre les Floridiens.

« On sait qu'on ne peut pas perdre le ballon contre cette équipe qui est très active en défense. Et ça commence par moi, le meneur. Cinq ballons perdus en première mi-temps, huit sur le match. Je ne peux pas faire ça, c'est évident, parce que ça leur donne des possessions supplémentaires et ça ne nous empêche d'installer notre défense.

J'en prends l'entière responsabilité. En fin de match, ils ont continué à mettre leurs tirs et nous à perdre des ballons et à ne pas rentrer les nôtres. Il faudra qu'on soit meilleurs sur les fins de match. Mais, même si on a mal joué, j'ai aimé la façon dont on s'est battus sur la fin », confiait LeBron James.