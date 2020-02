LeBron James évoque les JO… et n’a pas l’air très optimiste

Team USA a dévoilé ce week-end une liste de 44 noms susceptibles de participer aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Une manière d'essayer d'éviter le fiasco du dernier Mondial, où le groupe très amoindri de Gregg Popovich avait quitté la compétition en quarts de finale après une défaite face à l'équipe de France. La plupart des superstars de la ligue ont ainsi été incluses, à commencer par LeBron James. Le joueur des Los Angeles Lakers a évoqué l'hypothèse la nuit dernière, au sortir de la victoire de son équipe contre les Phoenix Suns. Il peut se passer encore beaucoup de choses avant les JO, mais les mots du "King" ne respirent pas forcément l'optimisme.

"Je regarderai comment se sent mon corps. J'ai l'espoir de faire une longue campagne de playoffs. Je verrai alors où j'en suis mentalement et où ma famille en est aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais mon nom est dans la liste", a expliqué LeBron James dans des propos captés par Ben Golliver du Washington Post.

On peut effectivement supposer que les Lakers vont aller assez loin et que LeBron James, 35 ans, voudra se reposer un peu durant l'été pour s'assurer une belle longévité en NBA. Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard et consorts sont eux aussi susceptibles de participer à l'aventure olympique. Mais tous risquent aussi d'avoir de bonnes raisons de ne pas mettre leur santé en péril. La dernière fois que LeBron a participé à une compétition avec Team USA remonte à 8 ans, lors des JO 2012 disputés notamment en compagnie de Kobe Bryant.

Lakers’ LeBron James on whether he will play for USA Basketball at 2020 Tokyo Olympics: “[I’ll weigh] how my body is feeling... I’m hoping to make a long playoff run. Then where my mind is and where my family’s head is. There’s a lot of factors but my name is in the hat.” pic.twitter.com/DfBB21Z4Hp

— Ben Golliver (@BenGolliver) February 11, 2020