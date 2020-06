Peut-être ne vous souvenez-vous pas de Laura Ingraham. Ce serait presque une chance. L'infâme présentatrice de Fox News avait apostrophé LeBron James et Kevin Durant après leurs critiques contre Donald Trump en 2018, en leur demandant de "la fermer et de jouer", moquant au passage la syntaxe de LeBron avec quelques relents nauséabonds.

Le "King" n'a pas oublié l'intervention d'Ingraham et dans son combat actuel pour soutenir le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis, il n'a pas manqué de l'épingler pour avoir soutenu le footballeur Drew Brees en expliquant qu'il avait "le droit d'avoir une opinion".

Laura Ingraham to LeBron and KD: “Shut up and dribble!”

To Drew Brees: “He’s allowed to have an opinion.” 🧐 pic.twitter.com/PtEBHdPh7o

