LeBron James : « Personne ne tournerait à 50 points par match aujourd’hui »

On l’a bien compris, la NBA des années 90 était plus physique, plus dure, plus défensive, etc. Et c’est vrai. Le jeu était différent. Ça met en perspective les exploits de Michael Jordan, un arrière qui dominait à l’ère des pivots massifs. Ses performances étaient époustouflantes. Historiques. Alors certains estiment que Sa Majesté ferait beaucoup mieux s’il évoluait aujourd’hui. Ce qui ne plait pas à LeBron James.

L’agent de Michael Jordan lâche une absurdité, Perkins le reprend de volée

Le King a donné son point de vue. En s’appuyant sur la statistique absolument ridicule avancée par David Falk – ex-agent de MJ – qui confiait que le numéro 23 des Chicago Bulls claquerait 50 points par match en 2020.

« Personne ne marquerait 50 points par match à notre époque », assure LeBron James. « C’est juste un manque de respect. »

On est plutôt d’accord avec LeBron James. Michael Jordan ne marquerait pas 50 points par match. Par contre, est-ce qu’il serait encore plus avantagé en attaque ? Oui, là nous sommes d’accord. Il serait probablement encore plus efficace. 35 points de moyenne, ça semble raisonnable. Peut-être un peu plus sur une ou deux saisons folles en tant que soliste. Mais pas 50.

Au final, à chaque époque ses spécificités. On peut d’ailleurs penser que James aurait lui aussi briller dans les années 90. Les grands joueurs restent des grands joueurs. Peu importe la période de l’Histoire.