L’agent de Michael Jordan lâche une absurdité, Perkins le reprend de volée

La NBA d’aujourd’hui serait plus « facile » que celle d’il y a trente ans. Enfin, surtout d’après ceux qui jouaient il y a trente ans et qui ne jouent plus aujourd’hui. Mais c’est vrai que le jeu a évolué et il se veut de plus en plus offensif. Plus de place accordée au spectacle. Pour certains, une légende comme Michael Jordan serait encore plus inarrêtable s’il débutait sa carrière en 2020.

Son ancien agent, le célèbre David Falk, tenait à le souligner. En imaginant même les statistiques Et il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour lui, MJ serait à « 60 points par match et 75% de réussite aux tirs. » Mais oui, bien entendu. 60 points par match. Kendrick Perkins l’a vite recadré.

« Ce sont des conneries. Le pire dans tout ça, c’est qu’il l’a dit super sérieusement. Je pense que David Falk boit trop d’alcool parce que c’est complètement absurde de penser que Michael Jordan tournerait à 60 points par match à 75% aux tirs. » « Même moi je n’ai pas ces moyennes là quand je vais jouer au LA Fitness. Dire ça, c’est manquer de respect à toute cette génération actuelle. C’est fou ! »

On est d’accord avec Perkins sur ce coup. Michael Jordan serait un joueur extraordinaire quelle que soit l’époque, peut-être le plus grand joueur de tous les temps quelle que soit l’époque, mais il ne tournerait pas à 30 points de plus que le meilleur actuel.

Le jour où Jordan a explosé les Cavs après avoir tisé et marché toute la journée