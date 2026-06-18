Il y a des souvenirs de basket qui restent accrochés sans qu’on sache vraiment pourquoi. Une image, une couleur, un maillot, un joueur dont on ne mesure pas encore totalement l’importance, mais qui imprime quelque chose. On ne parle même pas forcément du premier match regardé en entier. Parfois, c’est juste un résumé, une action, une ambiance, un nom entendu à la télé ou sur une vieille cassette.
Le mien remonte à la saison 1994-95. J’avais huit ans et mes cousins, déjà mordus de NBA, enregistraient les matches du week-end. C’est comme ça que j’ai découvert un bout de cette ligue qui paraissait venir d’une autre planète. Mon premier vrai souvenir, celui qui me revient encore très nettement, c’est un résumé d’un match entre Orlando et Seattle.
Dans ma tête, il y a surtout Penny Hardaway, Shaquille O’Neal et ce maillot blanc rayé du Magic. Un maillot incroyable à mes yeux de gamin. Orlando avait une allure folle : une équipe jeune, spectaculaire, différente, avec deux joueurs qui donnaient l’impression d’avoir été créés pour attirer les regards. Shaq était immense, Penny avait une classe naturelle, et le Magic avait ce côté équipe hype qui sautait aux yeux avant même de comprendre toutes les subtilités du jeu.
À ce moment-là, Michael Jordan était encore loin des Bulls, ou en tout cas pas encore redevenu le centre absolu de la NBA. Pour moi, la porte d’entrée, ce n’était pas Chicago. C’était Orlando. Le parquet, les rayures, Penny, Shaq, le logo, cette sensation que tout était plus cool que le reste. Je ne saurais même pas dire si j’ai vu le match en entier ou seulement quelques minutes. Mais l’image est restée.
C’est souvent comme ça que ça commence. Un détail accroche, puis le reste suit. On retient un joueur, une équipe, un maillot, une salle, une voix, et quelques années plus tard on se rend compte que ce petit moment a ouvert une porte.
Alors on vous pose la question : c’est quoi votre plus vieux souvenir de basket ? Celui qui vous revient en premier, même s’il est flou, même s’il date d’une cassette, d’un résumé, d’un match en salle, d’une finale NBA, d’un France-Espagne, d’un match de Pro A ou d’une action aperçue par hasard.
Racontez-nous ça en commentaires. Votre premier choc basket, votre première image, votre premier joueur, votre premier match. Celui qui, pour une raison ou une autre, est resté.
Je ne jouais pas encore au basket et je suis tombé sur la finale des championnats du monde qui opposait l'URSS aux USA.
Pas de professionnels bien entendu à cette époque pour les américains mais de très beaux universitaires, David Robinson en tête qui était déjà un athlète de très haut niveau, en face il y avait Arvydas Sabonis, autant dire que le duel était de toute beauté, à l'époque Sabonis n'avait rien à envier à Robinson au niveau des capacités athtlétiques et avait déjà ce sens de la passe inédit chez un pivot, une sorte de Jokic plus grand, plus costaud et plus athlétique !!
Mais bizarrement ce ne sont pas ces 2 joueurs qui m'ont marqué mais un minuscule meneur de jeu qui semblait s'être égaré au milieu de tous ces golgoths.
Tyrone Bogues, 1.59m, a tout simplement attiré la lumière sur lui, un poison en défense, une qualité de passe énorme et une vitesse balle en main presque irréelle.
Une image m'est restée en tète de ce match, suite à un écran Sabonis se retrouve balle en main avec Bogues devant lui, il semble le narguer en mettant la balle au dessus de sa tête bras tendus, Bogues a malgré tout sauté et pris la balle au géant soviétique !!
La rentrée suivante je m'inscris au club de mon collège ainsi qu'à celui de ville, motivé par ces images et mes camarades de classe qui pratiquaient déjà.
Evidemment Sabonis ne pouvait pas imaginer que Bogues puisse sauter aussi haut, je lirai quelques années plus tard dans un maxi basket que Bogues avait une détente verticale de 1.10 m.soit 70% de sa taille !!
En ce qui me concerne, c'est la campagne de préparation de la dream team en 92, avec la diffusion de leurs matchs d'avant JO (aux tournoi des amériques je crois).
L'image en particulier c'est celle du spot de Nike, ou chaque joueur est présenté comme une sorte de super héros.
Tellement cool, j'avais l'impression que c'était le générique d'une série, et ça m'a donné envie de suivre tous leurs matchs, et de là de les suivre en NBA.
C'est cette vidéo, les anciens se rappelleront : https://youtu.be/6A5_vlNlMMA?si=quAoxQ4cMiyFxc_6
Longue vie à BS, vous êtes les meilleurs !