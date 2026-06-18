Il y a des souvenirs de basket qui restent accrochés sans qu’on sache vraiment pourquoi. Une image, une couleur, un maillot, un joueur dont on ne mesure pas encore totalement l’importance, mais qui imprime quelque chose. On ne parle même pas forcément du premier match regardé en entier. Parfois, c’est juste un résumé, une action, une ambiance, un nom entendu à la télé ou sur une vieille cassette.

Le mien remonte à la saison 1994-95. J’avais huit ans et mes cousins, déjà mordus de NBA, enregistraient les matches du week-end. C’est comme ça que j’ai découvert un bout de cette ligue qui paraissait venir d’une autre planète. Mon premier vrai souvenir, celui qui me revient encore très nettement, c’est un résumé d’un match entre Orlando et Seattle.

Dans ma tête, il y a surtout Penny Hardaway, Shaquille O’Neal et ce maillot blanc rayé du Magic. Un maillot incroyable à mes yeux de gamin. Orlando avait une allure folle : une équipe jeune, spectaculaire, différente, avec deux joueurs qui donnaient l’impression d’avoir été créés pour attirer les regards. Shaq était immense, Penny avait une classe naturelle, et le Magic avait ce côté équipe hype qui sautait aux yeux avant même de comprendre toutes les subtilités du jeu.

À ce moment-là, Michael Jordan était encore loin des Bulls, ou en tout cas pas encore redevenu le centre absolu de la NBA. Pour moi, la porte d’entrée, ce n’était pas Chicago. C’était Orlando. Le parquet, les rayures, Penny, Shaq, le logo, cette sensation que tout était plus cool que le reste. Je ne saurais même pas dire si j’ai vu le match en entier ou seulement quelques minutes. Mais l’image est restée.

C’est souvent comme ça que ça commence. Un détail accroche, puis le reste suit. On retient un joueur, une équipe, un maillot, une salle, une voix, et quelques années plus tard on se rend compte que ce petit moment a ouvert une porte.

Alors on vous pose la question : c’est quoi votre plus vieux souvenir de basket ? Celui qui vous revient en premier, même s’il est flou, même s’il date d’une cassette, d’un résumé, d’un match en salle, d’une finale NBA, d’un France-Espagne, d’un match de Pro A ou d’une action aperçue par hasard.

Racontez-nous ça en commentaires. Votre premier choc basket, votre première image, votre premier joueur, votre premier match. Celui qui, pour une raison ou une autre, est resté.