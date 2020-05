LE point essentiel du débat Michael Jordan / LeBron James soulevé par Doc Rivers

C’est sur toutes les lèvres. Le débat pour le G.O.A.T. Michael Jordan ou LeBron James ? Ou un autre. Mais avec la diffusion de « Last Dance » pendant que la NBA était à l’arrêt, les discussions sur le sujet ont repris de plus belles. Plutôt que de donner un avis ici – il a déjà répété plusieurs fois que MJ était le meilleur joueur de tous les temps selon lui – Doc Rivers a voulu apporter une précision intéressante.

« Michael a mis 7 ans avant de gagner un titre parce qu’il n’arrivait pas à faire confiance aux systèmes de jeu, il voulait dominer. Il ne comprenait pas l’importance de ses coéquipiers. Et personne ne l’a critiqué. Michael a surpris tout le monde en étant aussi fort en arrivant en NBA. Alors que LeBron, tout le monde s’attendait à ce qu’il soit grand. Michael, on lui a permis de devenir grand. On n’a pas laissé LeBron faire ça. Et il l’a quand même fait. »

C’est l’un des raisonnements les plus justes que nous ayons lus ou entendus sur le sujet. Doc Rivers a parfaitement résumé la différence de contexte entre ces deux grands joueurs que sont LeBron James et Michael Jordan.