Meilleur joueur du monde ? meilleur joueur de tous les temps ? Alors que LeBron James entame la toute dernière partie de son immense carrière, les questions tournent désormais sur sa place dans l'histoire. À 36 ans, le King a néanmoins quelques belles pages à écrire. Il peut encore très bien rattraper Michael Jordan et ses six titres. Ce qui légitimerait encore plus le débat du GOAT.

Côté individuel, LeBron a déjà quatre titres de MVP de saison régulière et des Finales en poche. Il est même devenu le premier à avoir trois trophées dans trois franchises différentes en ce qui concerne les Finals. Pour ceux de saison, il peut en faire de même cette saison puisqu'il est, encore une fois, dans les favoris. Mais pour Brad Stevens, voir LeBron avec seulement quatre trophées de MVP est anormal.

"Il est aussi spécial que spécial", dit-il. "Il devrait avoir de nombreux titre de MVP en plus si les gens ne s'ennuyaient pas et ne cherchaient pas des sujets de discussion."

L'an passé, LeBron James était agacé d'avoir reçu seulement 16 votes pour la première place. Dans sa seconde expérience à Cleveland, Russell Westbrook, Stephen Curry et James Harden lui ont barré logiquement la route. Tout semble un peu plus ouvert cette année, et LeBron aura véritablement sa chance si les Lakers terminent sur le podium de la NBA.

