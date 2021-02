Depuis le trade de James Harden, l'arrière a peu eu l'occasion d'être associé à Kyrie Irving et Kevin Durant aux Brooklyn Nets (7 matches). La faute à des blessures ou au protocole lié au Covid-19. Cependant, sur le papier, ce trio fait rêver offensivement. De son côté, LeBron James a tout de même calmé le jeu.

Il faut dire que les médias s'emballent souvent sur cette association des Nets. Ainsi, avant le premier match entre les deux formations cette saison, l'ailier des Los Angeles Lakers a été interrogé par rapport à cette puissance offensive de Brooklyn. La question posée au King : est-ce le meilleur trio offensif de l'histoire de la NBA ?

"Um... vous avez déjà oublié KD, Steph et Klay ? Pas mal non ? Bon voilà, vous avez votre réponse. En tout cas, je suis toujours impatient à l'idée de me mesurer aux meilleurs de ce jeu. Et effectivement les Nets ont trois des meilleurs joueurs de la NBA.

Franchement, j'aurais aimé que les deux équipes soient au complet. Pour voir, à ce moment de la saison, comment les duels se passent entre les meilleures équipes de la Ligue. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas (Davis déjà forfait, Durant et Irving incertains). Mais, ça sera tout de même un plaisir d'être sur le parquet pour me mesurer à eux", a confié LeBron James pour ESPN.