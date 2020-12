LeBron James prolonge aux Lakers pour 85 millions sur deux ans !

Tout le monde attend le nouveau contrat d'Anthony Davis aux Los Angeles Lakers... Et finalement, c'est LeBron James qui signe un nouveau bail ! Déjà lié avec les Angelenos jusqu'en 2021 (il y avait une "player option" pour 2022), le King a prolongé son bail pour deux années supplémentaires et 85 millions de dollars, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania.

Il s'agit bien évidemment d'un signal fort envoyé par les Californiens, notamment par rapport à AD. Car avec ce nouveau contrat pour James, les champions NBA en titre sont quasiment assurés d'être compétitifs pour les années à venir. Et en associant les deux hommes, les Lakers seront normalement en position de jouer le titre tous les ans.

LeBron James‘ two-year, $85M max extension with the Los Angeles Lakers runs through 2022-23 season, Klutch Sports CEO Rich Paul tells @TheAthleticNBA @Stadium. James‘ 36th birthday is on Dec. 30. https://t.co/MAF7WjxSWs — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

LeBron James, ses vérités sur le moment où il a été à deux doigts de quitter la bulle !

Il s'agit aussi d'une vraie confiance de la part des Lakers envers James. Il faut reconnaître que ce dernier a prouvé qu'il restait compétitif malgré le poids des années. Mais avec ce nouveau bail, les Angelenos misent donc sur lui jusqu'à ses 38 ans. Même pour LBJ, ça commence à faire vieux.

En tout cas, sauf surprise, on peut désormais s'attendre à un contrat similaire pour Anthony Davis. Très proche du natif d'Akron, l'intérieur n'a aucune raison de mettre les voiles et a un intérêt à se caler sur le deal signé par son partenaire pour son propre bail.

Et pour la petite histoire, au terme de la saison 2023, LeBron James sera donc libre. Il pourrait ainsi en profiter pour réaliser l'un de ses rêves : évoluer en NBA avec son fils, Bronny. En effet, le jeune homme de 16 ans sera potentiellement éligible à la Draft en 2023...