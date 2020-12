Sacré champion NBA avec les Los Angeles Lakers, LeBron James a été pourtant tout proche de tout plaquer dans la bulle. En effet, il ne s'agit pas d'un secret, le King a pensé à quitter Disney après le boycott des Milwaukee Bucks.

Pour rappel, la franchise du Wisconsin avait refusé de disputer un match de Playoffs face au Orlando Magic pour protester contre les violences policières suite à l’affaire Jacob Blake, un homme noir qui s’est fait tirer dessus par un policier, dans le dos, à sept reprises.

Mais pour mener cette action, les Bucks n'avaient pas prévenu les autres équipes. Et surtout, ils n'avaient aucun plan pour la suite de ce mouvement. Une manière de faire que James n'a vraiment pas apprécié...

"Ils ont pris la décision de boycotter un match à cause des événements à Milwaukee. Avec un autre homme noir innocent qui avait subi des tirs. Donc j'ai immédiatement contacté Chris Paul, car son match était le suivant, et aussi Russell Westbrook pour dire : 'Il n'y a aucune chance que nous allions sur le parquet avec les Lakers pour jouer après ça. Vous allez faire quoi ?'. Ils avaient le même sentiment... Nous aurions eu l'air stupide de jouer après la décision de Milwaukee alors que nous prônions la solidarité comme des frères. Car nous sommes des frères. Même si ton frère te prend par surprise. Pour être franc, j'étais prêt à partir. Je préparais mon départ. J'avais appelé ma femme et ma mère pour dire que j'allais probablement revenir à la maison. Quand j'ai quitté la réunion, nous étions là depuis 2, 3, 4 heures et il n'y avait aucun plan. Donc je suis parti. Car mon temps est très précieux. Quand tu dois composer avec un groupe avec de nombreuses émotions, des caractères, de la passion... C'est toujours dur de trouver un plan sur le moment. Donc le mieux pour moi, c'était de me retirer", a expliqué LeBron James pour le podcast podcast Road Trippin'.

Mais finalement, après des discussions, le calme est revenu. Avec notamment des accords entre les joueurs et la NBA pour de nouvelles actions à mener. Et LeBron James a bel et bien continué cette fin de saison dans la bulle avec une nouvelle bague de champion remportée.