Auteur de performances exceptionnelles tout au long des Playoffs, LeBron James a mené les Los Angeles Lakers au titre NBA. Sur les Finales NBA, le King a été à la hauteur de l’événement. En patron, l'ailier a même été élu MVP à l'unanimité. Une récompense logique étant donné sa domination sur cette série face au Miami Heat (4-2). Mais dans cette bulle à Disney, le vétéran de 35 ans a été tout proche de tout plaquer !

En effet, au moment où les Milwaukee Bucks ont décidé de boycotter un match des Playoffs contre le Orlando Magic pour protester contre les violences policières après l'affaire Jacob Blake, James a totalement soutenu la franchise du Wisconsin. Cependant, il a aussi déploré un vrai manque d'organisation. Car pour la suite des événements, les Bucks n'avaient aucun plan. Très agacé par cette situation, il avait quitté, furieux, une réunion en menaçant d'arrêter de jouer. Et visiblement, on apprend aujourd'hui que le patron des Lakers était très sérieux...

"Les gens proches de lui ont confié que James avait été vraiment à deux doigts de mettre un terme à sa saison lors de cette nuit", a révélé la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne.

LeBron James répond puis provoque ses détracteurs…

Très engagé sur le plan politique et sociétal, LeBron James a été finalement raisonné par certains de ses pairs, mais aussi l'ancien Président des Etats-Unis Barack Obama. Par la suite, les propriétaires et la NBA ont pris plusieurs engagements pour s'investir encore plus dans cette lutte. Et avec ce 4ème sacre, LeBron James ne doit pas regretter son choix.