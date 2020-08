Giannis Antetokounmpo explique le boycott des Bucks

Les Bucks ont surpris tout le monde en refusant de jouer le Game 5 contre le Magic, initialement prévu mercredi dernier (et finalement disputé cette nuit). Un boycott comme un symbole de protestation contre les violences policières suite à l’affaire Jacob Blake, un homme noir qui s’est fait tirer dessus par un policier, dans le dos, à sept reprises. Un drame terrible qui a eu lieu dans le Wisconsin. Alors les joueurs de Milwaukee se sont sentis particulièrement concernés. D’où leur action. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont lancé un mouvement, repris par d’autres franchises et même d’autres ligues.

« Nous nous sommes réunis avec l’équipe et nous avons parlé avec le père de Jacob Blake. Son père était en larmes. Et pour moi, tout ça, c’est beaucoup plus important que le basket. Ce que l’on a ressenti là, on s’en souviendra pour le reste de nos vies », raconte le MVP.

« Les gens ont peur de se balader dans la rue à cause de leur couleur de peau. Ils ont peur pour leur vie. Il faut que ça change. J’en parle souvent à ma copine. C’est flippant d’élever son fils ici. On n’est pas censé avoir peur. »

Le boycott des Bucks a été mal pris par une partie des joueurs NBA qui auraient préféré être informé de la décision de Giannis Antetokounmpo et compagnie. Mais comme le Grec l’explique, c’est plus important que le basket. Trop important pour ne pas agir.

