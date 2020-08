Pourquoi les Bucks ont frustré une partie des joueurs NBA

Il suffisait d’une étincelle pour mettre le feu dans ce climat explosif. Les Bucks ont lancé tout un mouvement en refusant de jouer contre le Magic hier soir. Une décision qui fait suite à la tentative de meurtre de Jacob Blake, un homme noir sur qui la police à tirer à sept reprises, dans le dos, alors qu’il n’était pas armé. Un scandale triste et douloureux qui a eu lieu dans le Wisconsin. Logiquement, les joueurs de Milwaukee ont agi en premier en osant ce qui se murmurait depuis quelques jours en coulisses : un boycott d’un match de playoffs.

Non, boycotter les playoffs ne sert pas à rien

Un geste suivi par les autres équipes. Puis même d’autres ligues, comme la MLS ou la WNBA. Mais la manière de faire des Bucks – si soudaine, sans concertation avec les acteurs NBA – n’a pas plu à tout le monde. Lors du meeting entre les athlètes, nombreux sont ceux qui auraient demandé aux membres de la formation de Milwaukee d’expliquer pourquoi ils n’ont pas prévenu leurs pairs avant.

Jaylen Brown se serait alors opposé en affirmant que les Bucks n’avaient pas à se justifier de quoi que ce soit. Mais Kyle Korver a tout de même tenu à s’excuser au nom de son équipe. Cet épisode montre que même en étant unis pour une même cause, les joueurs ne sont pas toujours tout à fait sur la même longueur d’onde.

Sources: As some in tonight's meeting wanted to hear Bucks' explanation for making an abrupt decision independent of rest of teams to boycott game, Boston's Jaylen Brown essentially said that the Bucks didn't need to explain themselves and he fully supported what they did today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020