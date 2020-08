LeBron James, son aveu sur un possible départ de la bulle

En marge de la qualification des Los Angeles Lakers face aux Portland Trail Blazers (4-1), LeBron James a livré ses vérités sur les coulisses par rapport au récent boycott des matches. Tout d'abord, l'ailier des Lakers a immédiatement soutenu le mouvement initié par les Milwaukee Bucks. Puis il a demandé des explications et la suite du plan d'action. Frustré par le manque d'organisation et souhaitant mettre un terme à la saison, le King a quitté une réunion en étant très agacé... avant de finalement changer d'avis et voter pour la reprise. Et devant les médias, James a bien reconnu qu'il avait envisagé de quitter la bulle à Disney.

"Bien évidemment, il y a eu des doutes. Mais quand on a le sentiment qu'on peut mettre en place un projet très important, qui peut changer les choses, il y a plus de clarté. Mais, il y a eu plusieurs nuits et journées où j'ai pensé à partir. Je pense que tout le monde a eu cette pensée, même vous les gars des médias. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas envisagé cette option", a reconnu LeBron James.

Anthony Davis, sa sérieuse menace aux propriétaires…

Finalement, un accord a été passé entre les joueurs et les propriétaires concernant des actions sociales concrètes. Ainsi, LeBron James et les autres acteurs de la NBA ont accepté de reprendre le chemin des parquets.