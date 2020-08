LeBron James, ses vérités sur le boycott

Mercredi, les Milwaukee Bucks ont décidé de boycotter le match face au Orlando Magic. Un boycott comme un symbole de protestation contre les violences policières suite à l’affaire Jacob Blake, un homme noir qui s’est fait tirer dessus par un policier, dans le dos, à sept reprises. Dans la foulée, toutes les équipes ont suivi le mouvement, entraînant l'annulation des matches jusqu'à la reprise cette nuit. Et durant cette période, LeBron James a beaucoup fait parler. Tout d'abord, l'ailier des Los Angeles Lakers a immédiatement soutenu le mouvement des Bucks. Puis il a demandé des explications et la suite du plan d'action. Frustré par le manque d'organisation et souhaitant mettre un terme à la saison, le King a quitté une réunion en étant très agacé... avant de finalement changer d'avis et voter pour la reprise. Pour ESPN, James a dévoilé ses vérités à ce sujet.

"Je suis pas ici pour juger ou catégoriser les actions de Milwaukee. Nous avons tous décidé de les soutenir. A partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander le plan à suivre pour la suite. Et si nous n'avions aucun plan, alors nous parlons de quoi ? Pourquoi nous sommes toujours là ? Je pensais surtout comme ça. A un moment, il n'y avait aucun plan, aucune action derrière. Et je ne suis pas, personnellement, ce type de mec. Je ne suis pas un gars qui n'a pas de plan et qui ne passe pas à l'action. Donc nous avons eu quelques jours pour trouver une solution", a commenté LeBron James.

LeBron James et Chris Paul ont pris conseil auprès de Barack Obama

Et finalement, un accord a été trouvé avec les propriétaires pour des actions concrètes. Suffisant pour permettre la reprise de la NBA et pour apaiser l'agacement de LeBron James.