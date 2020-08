NBA : Ça reprendra bien ce samedi avec d’avantage d’actions sociales

Après 72 heures qui resteront dans l'histoire du sport américain, la NBA va bel et bien se remettre en marche. Les joueurs avaient tous voté pour la reprise des playoffs. On attendait désormais de savoir à quelle date précise les matches allaient reprendre. La ligue a donc annoncé, comme l'indiquaient plusieurs insiders, que les franchises retrouveront les parquets de la bulle dès ce samedi soir. Au programme, le Game 5 entre Magic et Bucks, qui restera à jamais comme le premier domino. Viendront ensuite Thunder-Rockets puis Lakers-Blazers.

En dehors du côté sportif, et c'était le plus attendu, des actions sociales vont être menées dès à présent. Parmi ces engagements, il y aura la création immédiate d'une coalition pour la justice sociale avec des représentants de joueurs, coachs et gouverneurs pour couvrir un large éventail de questions, notamment sur l'accès au vote, la promotion de l'engagement civique mais aussi une réforme significative de la police et de la justice pénale.

Les propriétaires ont également accepté que leur salle, lorsqu'ils en ont le droit de gestion, puisse servir de bureau de vote pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu début novembre. Plusieurs équipes comme les Hawks, les Pistons, les Bucks, les Kings, les Rockets, les Hornets et le Jazz ont déjà annoncé que ce serait le cas pour eux. La présence de nouveaux spots publicitaires pour promouvoir l'importance du vote national mais aussi local va également être adopté. Comme ceux sur l'engagement civique.

Si ce combat ne fait que commencer, la fin de ce boycott est un soulagement pour les différentes parties après un premier meeting très houleux. Les joueurs voulaient en majorité reprendre, mais avec l'assurance que des actions concrètes soient menées. Même LeBron James, qui était pour l'arrêt des playoffs, s'était finalement ravisé. Quant à la NBA, l'enjeu était également économique puisque de ne pas terminer le saison aurait été une véritable catastrophe. La pandémie va déjà priver la ligue, les franchises, et les joueurs de très nombreux revenus. C'est pour cela qu'elle a investi massivement pour boucler cet exercice dans une bulle.

