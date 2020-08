La NBA va reprendre… mais quand ?

Les joueurs ont mis fin au boycott express des playoffs NBA en se mettant d’accord lors d’une réunion organisée hier au sein de la bulle. De leur côté, les propriétaires de franchises se sont engagés à s’investir financièrement dans la lutte contre les injustices, les violences policières et les discriminations. Tout le monde y trouve son compte pour l’instant. Les matches devraient donc reprendre. Reste à savoir quand.

Selon le Los Angeles Times, l’incertitude demeure quant à la date exacte de la reprise. Il est fortement possible que les trois rencontres prévues ce soir soient elles aussi reportées. Soit neuf matches de plus à programmer dans les jours à venir. Adrian Wojnarowski pense que les playoffs feront leur retour samedi.

There is still a discussion ongoing among players about the timing of a playoff resumption -- with an expectation that a Saturday return of games will be finalized later today, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020