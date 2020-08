LeBron James et Chris Paul ont pris conseil auprès de Barack Obama

Afin de prendre les meilleures décisions possibles dans ce boycott, LeBron James et Chris Paul ont sollicité l'ancien Président Barack Obama

C'est évidemment une tempête historique qui a traversée la NBA depuis mercredi soir. Afin de manifester contre les violences policières, dont l'affaire Jacob Blake a été le dernier exemple marquant, les Bucks avaient décidé de ne pas jouer la rencontre face au Magic. Dans la foulée, les autres matches de la nuit avaient été suspendues. Depuis 48 heures, des meetings ont eu lieu et décision a finalement été prise de finir les playoffs. Ce samedi, on verra donc du basket sur les parquets de la bulle. Evidemment, LeBron James et Chris Paul ont eu un rôle à jouer dans ces réunions.

LeBron voulait lui tout stopper tandis que Chris Paul, en tant que président du syndicat des joueurs, a tenté d'animer les débats. Mais la réunion a connu plusieurs couacs, comme le départ de LeBron en plein milieu des dialogues, ou encore les interventions trop "dirty" de Pat Beverley. Il y a eu de la frustration autour de la décision des Bucks qui ont agi en solitaires, sans consulter les autres équipes. Résultat, Chris Paul et LeBron James, accessoirement les deux visages de la ligue de part leur statut respectif, ont demandé une aide extérieure. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'ils ont contacté ni plus ni moins que Barack Obama.

L'ancien Président Américain a signifié aux deux stars qu'il était favorable à un retour au jeu, mais à certaines conditions. Comme la mise en place d'actions sociales via les propriétaires des franchises. C'est d'ailleurs en ce sens que la NBA est sortie de cette nouvelle crise. Consulter Barack Obama était sans doute la meilleure chose à faire pour les joueurs afin de prendre les décisions adéquates. Avant un combat encore plus important qui les attend jusqu'au mois de novembre, date des prochaines élections américaines.

