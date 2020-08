Un conseiller de la Maison Blanche prêt à écouter LeBron James

Jared Kushner, proche du Président Donald Trump, assure qu’il est prêt à discuter avec LeBron James et les joueurs NBA.

Alors que Donald Trump allume la NBA, cette « organisation devenue politique » à ses yeux, avec des petites piques mesquines sur les audiences des matches, l’un de ses conseillers à la Maison Blanche essaye une autre approche. Jared Kushner ne semble pas non plus favorable aux mouvements de protestation des joueurs mais il se dit prêt à leur accorder son oreille.

« Les joueurs NBA ont le luxe de pouvoir prendre un jour off. La plupart des Américains n’ont pas les moyens financiers pour se le permettre. Je pense que c’est une bonne chose qu’ils prennent position sur le sujet. Mais j’aimerais qu’ils se concentrent sur des solutions productives. Le Président Trump et la Maison Blanche sont prêts à travailler avec eux.

Si LeBron James contacte la Maison Blanche ou si nous le contactons, nous serions heureux de lui dire ‘mettons nous d’accord sur ce que l’on veut accomplir et essayons de trouver un moyen pour y arriver. Mais ce n’est pas en étant en colère que l’on résoudra les problèmes. »

Kushner a aussi affirmé qu’il essaierait de joindre LeBron James. Ça ressemble à une belle opération de communication en pleine campagne électorale. Ce qui est triste, consternant et ironique, c’est que le pouvoir en place reconnaît que les riches ont plus de facilités à combattre les injustices… et que dans le même temps le gouvernement attend visiblement que ceux qui vivent ces injustices se manifestent pour se pencher sur le problème. La Maison Blanche ne devrait pas avoir besoin de parler avec LeBron James pour essayer de mettre fins aux discriminations.