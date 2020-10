Comme le confirme LeBron James, Barack Obama a bel et bien sauvé la saison dans la bulle au moment du boycott

Il est franchement temps que 2020 se termine. Quelle année moisie, pourrie, tout ce que vous voulez. Comme tous les autres, la NBA s'est pris de plein fouet cette foutue pandémie. Sauf qu'elle s'en est sortie plus que convenablement. La bulle a été une réussite, et un champion, en l'occurence les Lakers de LeBron James, a pu être récompensé.

Mais en plus du Covid, la NBA a dû gérer un évènement exceptionnel, qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de la ligue. Le 26 août dernier, les Bucks prennent tout le monde au dépourvu en décidant de boycotter la rencontre face au Magic. Pour eux, il faut frapper fort après les dramatiques épisodes George Floyd et Jacob Lake. Ils sont suivis par tous les autres et les playoffs sont à l'arrêt.

Les joueurs se réunissent sur l'issue à donner à ce mouvement sans précédant. Rien de positif n'en ressort. LeBron James, agacé par la tournure des évènements, quitte la pièce. 24h plus tard, on ne sait toujours pas si ce boycott sera définitif. Certains veulent frapper fort et quitter la bulle. D'autres veulent profiter de l'impact de la NBA pour faire passer des messages.

Finalement, le jeu reprend après trois jours de tractation. Mais il a bel et bien été question d'arrêter la saison une seconde fois. Dans cette période noire, une personne a fait changer le cours de cet exercice. Et sans doute de l'histoire. Contacté par LeBron et Chris Paul, Barack Obama a indiqué à ses deux interlocuteurs qu'un boycott n'aurait pas autant de bonnes répercussions qu'une reprise des playoffs.

LeBron James et Chris Paul s'en sont remis à Barack Obama

Dans Uninterrupted, le King est revenu sur cet appel avec l'ancien Président des Etats-Unis. Tout en confirmant que lui était prêt à tout plaquer.

"Il y a eu un moment où j'étais prêt à partir, les Lakers et moi-même. Nous étions tous prêt à partir et nous avons essayé de voir quel était le plan, si nous partions ou nous restions. Je suis heureux d'avoir un ami qui est le 44e Président des Etats-Unis qui m'a permis de l'avoir au téléphone pour qu'ils nous conseillent Chris et moi. Vous savez quand des choses arrivent, que c'est le chaos, que les gens ne savent plus comment gérer, la meilleure chose que vous puissiez faire est de parler à quelqu'un qui a ce leadership et peut vous donner des conseils."

Un coup de téléphone vers minuit qui a changé la donne et qui restera comme l'un des grands moments de l'histoire de la NBA.

Barack Obama, l'homme qui a sauvé la bulle