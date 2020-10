Barack Obama a sans doute fait basculer la saison au moment du boycott

2019-2020 restera comme une saison unique en son genre et dont on se serait bien passé. En l'espace de six mois, la NBA a connu de très nombreuses turbulences. Tout d'abord avec ce conflit diplomatique entre la ligue et la Chine qui va avoir un impact financier certain. Puis avec les décès de David Stern et Kobe Bryant. Comment ne pas évoquer cette crise sanitaire mondiale qui a paralysé le monde entier pendant de longues semaines. Pour sauver sa saison, et sans doute plus encore, Adam Silver et ses équipes ont misé sur une bulle qui a finalement été un grand succès. Mais ce n'est pas tout puisqu'il faut également parler de ce boycott au premier tour des playoffs suite aux nouvelles bavures policières. Une première dans l'histoire. Il a même été un temps question que les équipes ne rejouent plus au basket en Floride. Et pour Jared Dudley, sans Barack Obama, les Lakers n'auraient sans doute pas soulever le trophée.

L'ancien président américain s'était longuement entretenu avec LeBron James, Chris Paul et Andre Iguodala au moment de cette crise. Et il les avait finalement convaincu qu'il fallait terminer ces playoffs.

"Je pense que le coup de fil de Barack Obama à LeBron, Chris et Andre a scellé le deal sur la manière de gérer ça, réunir un groupe pour diriger, comment attaquer les propriétaires", dit-il. "Et quand tout a été mis sur la table, après que Bron' ait parlé à Obama, c'était comme : 'quel meilleur conseil pouvons-nous avoir ?'. J'ai dit : 'il n'y a plus rien à dire, jouons'."

Avant ça, Dudley admet que dans son esprit, suite aux querelles de la première réunion, la jauge était à "70-30" en faveur d'un arrêt.

