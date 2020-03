LeBron James : « Ils peuvent aller se faire foutre »

LeBron James règne sur la NBA depuis des années mais il sait très bien qu’il sera bientôt temps de laisser sa couronne pour de bon. Alors le King prépare déjà ce moment en se liant d’amitié avec ses héritiers, les plus jeunes joueurs de la ligue, qui l’admirent et ont grandi en suivant ses exploits. Une attitude de grand frère qui peut agacer, surtout quand il en fait des tonnes pour surjouer son rôle. Mais il n’en a rien à faire de ce que les gens pensent et il tient à le rappeler.

« C’est mon boulot de passer le relais aux gars venus après moi. C’est ma responsabilité. Personne ne m’a dit de le faire mais j’ai juste le sentiment que c’est à moi de le faire. Avec Ja [Morant], Jayson Tatum, Trae Young, Luka Doncic, Zion, Donovan Mitchell… la ligue se porte très bien. Si je peux passer mon savoir à ces jeunes joueurs alors c’est ma responsabilité. Et si quelqu’un pense que je fais ami-ami avec mes adversaires, dite lui d’aller se faire foutre. Dite lui avec le sourire. »

Ah mais, au fait, vous avez déjà croisez quelqu’un qui a reproché à LeBron James de faire ami-ami avec ses adversaires ? Non ? Et bien nous non plus. Ils doivent bien exister ces personnes, si la superstar des Lakers les mentionne avec l’appui de la question d’un journaliste, non ? (Non).