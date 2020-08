LeBron James nostalgique des fans, même les haters

Quand la NBA a évoqué pour la toute première fois de jouer à huit clos, ou presque, LeBron James est monté au créneau pour crier haut et fort que ça lui était impossible. Il ne pouvait pas jouer sans fans dans la salle. Le King n’avait pas encore pris la pleine mesure de la crise sanitaire et il a fini par se faire une raison. Le voilà maintenant dans la bulle Disney. Mais ça lui fait vraiment bizarre.

« Les fans me manquent. J’espère que l’on pourra un jour se sortir de cette épidémie pour ramener les spectateurs dans les salles. Nos fans du Staples Center me manquent beaucoup. Même ceux qui me huent », confie le quadruple MVP.

« Je commence à m’adapter. C’est vraiment étrange comme dynamique. Je n’ai pas joué dans un gymnase vide depuis très, très longtemps. »

Il faut comprendre que LeBron James est exposé médiatiquement depuis qu’il est adolescent. Ses matches au lycée accueillaient déjà des milliers de spectateurs. Certains étaient même retransmis sur la télévision nationale. Les salles vides, il ne connaît pas. Il n’a quasiment jamais connu. Alors on imagine que ça lui fait bizarre. D’ailleurs, coïncidence ou non, ses statistiques sont légèrement en baisse depuis la reprise de la compétition.