LeBron James a un avis bien tranché à propos des matches sans fans

LeBron James est un « showman » qui se nourrit de l’atmosphère de chaque scène pour délivrer sa performance. Pourtant, l’artiste va devoir apprendre à se passer de ce qu’il considère en quelque sorte comme l’essence du sport. En effet, si la NBA a la possibilité de boucler la saison actuellement suspendue à cause de l’épidémie de coronavirus, la ligue prévoit d’abord de jouer des matches sans supporteurs.

« Que signifie le mot ‘sport’ sans les fans ? Il n’y a pas d’excitation. Pas de pleurs. Pas de joies. C’est ce qui nous motive nous, compétiteurs, de jouer dans un environnement hostiles et de vouloir aussi faire taire les supporteurs adverses. Donc j’adorerai qu’on rejoue. Mais si c’est du cinq-contre-cinq dans une salle vide… on peut faire des scrimmages. Allons dans les salles d’entraînements des autres équipes, faisons un scrimmage et on met une caméra qui filme le tout… je ne sais pas, je n’arrive pas à imaginer un sport sans fans. C’est trop bizarre », confie le King, invité du podcast de ses deux anciens coéquipiers Channing Frye et Richard Jefferson.

On a bien compris que LeBron James était contre. La NBA va continuer à chercher des solutions mais il est quasiment impossible de penser que les matches reprendront avec des fans dans les salles.