Stephen Jackson explique pourquoi LeBron James est le plus grand athlète de l’Histoire

Stephen Jackson est profondément meurtri par la mort de son ami George Floyd, tué par un officier de police. Les deux hommes ont grandi ensemble à Port Arthur, au Texas. Du coup, l’ancien joueur NBA s’est exprimé plusieurs fois dans les médias depuis le début de l’affaire. L’une de ses interventions a été repostée par LeBron James sur son compte personnel. Jax lui a alors envoyé un message pour le remercier, lui disant qu’il ne le décevrait pas. Le King lui a répondu que « lui non plus », ce qui laisse penser qu’il va continuer à s’engager dans la lutte en dénonçant les inégalités.

« Michael Jordan est peut-être le plus grand basketteur de tous les temps mais LeBron James est le plus grand athlète de l’Histoire. Il est plus grand que le basket », conclut Stephen Jackson.

Stephen Jackson shared what LeBron told him in response to his powerful words about his friend George Floyd with @MarcJSpearsESPN. pic.twitter.com/DOJ3rECb2e

— ESPN (@espn) June 2, 2020