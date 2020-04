LeBron James : « Je ne pense pas avoir déjà joué pour une super team »

D’une façon ou d’une autre, il y a toujours eu des « super teams » en NBA. Les Lakers avec Magic Johnson, James Worthy et Kareem Abdul-Jabbar. Les Celtics avec Larry Bird, Robert Parrish, Kevin McHale et Bill Walton. Et tout un tas d’autres exemples. Ce qui a changé avec le temps, en revanche, c’est leur méthode de construction. Avec des joueurs de plus en plus proche dès le plus jeune âge et donc amené à s’associer via la Free Agency par la suite. C’est ainsi que LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh se sont réunis au Heat en 2010 par exemple. Pourtant, le King assure qu’il n’a jamais joué pour une « super team ». C’est ce qu’il déclarait après la défaite des Cavaliers (1-4) contre les Warriors en 2017.

« Je pense que je n’ai jamais joué pour une super team », répondait le natif d’Akron lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il estimait que les ‘super teams’ étaient néfastes pour la NBA.

C’est sacrément culotté. On sait que LeBron James aime maîtriser chaque aspect de sa communication afin de contrôler les discussions. Mais de là à essayer de faire croire qu’il n’a jamais joué pour une « super team »… C’est sûr que si par là, il entend une formation avec quatre All-Stars dont deux MVP comme les Warriors, là, OK, il n’a jamais joué dans une équipe comme ça.

Mais ce serait hypocrite de ne pas considérer le Heat ou même les Cavaliers – qui comptaient Kyrie Irving et Kevin Love – parmi les « super teams ».