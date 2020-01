David Stern fut le premier à serrer la main de LeBron James quand le jeune prodige d'Akron est passé professionnel en 2003. Il l'a accueilli sur l'estrade au moment de la draft. Le privilège du commissionnaire. C'était il y a déjà dix sept ans. Mercredi soir, Stern, dirigeant emblématique de la ligue, s'est éteint. Le King lui a évidemment rendu hommage.

"Je pense que nous avons perdu un visionnaire. Je pense que le Dr Naismith [l'inventeur du basketball] et lui sont les deux personnes les plus importantes de l'Histoire du basket. David avait une vision pour faire de la NBA une ligue mondiale. Je ne sais pas combien de gens y croyait mais il l'a fait. Les matches sont regardés dans plus de 200 pays partout sur le globe."

David Stern a laissé un héritage lourd et riche en NBA. Sans lui, la ligue ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'il repose en paix.