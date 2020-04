Pendant cette période de confinement, les joueurs peuvent se transformer en fans et participer à des débats enflammés sur l'identité du meilleur joueur de la ligue. Jayson Tatum, l'ailier des Boston Celtics, risque de chagriner quelques fans des Bucks et de Giannis Antetokounmpo en particulier. Dans un live Instagram, le All-Star a complètement ignoré le "Greek Freak" dans son top 3 des meilleurs basketteurs actuels en NBA. En tête, un certain LeBron James, que Jayson Tatum considère toujours comme le n°1.

"On parle du deuxième meilleur joueur de tous les temps. KD est quoi ? Onzième ? Est-ce qu'on considère avec les blessures ou sans les blessures ? Frérot, LeBron James est le meilleur joueur et ce sera le meilleur joueur jusqu'à ce qu'il arrête. KD est n°2 et Kawhi n°3".

Chacun a droit à son opinion et le point de vue de Tatum peut se comprendre. On a quand même hâte que tout ce petit monde puisse régler ça sur le terrain un jour. La saison prochaine, avec le retour de Kevin Durant, un LeBron James toujours affûté, un Kawhi Leonard en pleine forme et un Giannis Antetokounmpo qui n'aura que 26 ans.