Les Los Angeles Clippers ont connu des hauts des bas au cours des cinq premiers mois de la saison en cours. Leur préparation a été tronquée par les blessures de leurs deux joueurs, Kawhi Leonard et Paul George. Les deux All-Stars ont mis longtemps avant de pouvoir être alignés ensemble sur le terrain. L’équipe californienne commençait seulement à monter en puissance avant que l’exercice soit suspendu suite à l’épidémie de coronavirus. Si le break est évidemment handicapant pour tout le monde, il a permis à Leonard de rattraper le temps perdu.

« Je sais que Kawhi bosse comme un malade », assure Doc Rivers, le coach des Clippers. « Il n’a pas pu travailler pendant l’été. Donc là, il a son break et il en profite pour s’entraîner. Kawhi et PG seront dans une forme phénoménale à la reprise. »

Les joueurs NBA ne sont pas tous égaux pendant cette pause imposée. Certains ont les équipements pour s’entraîner à la maison. D’autres non. Les deux joueurs majeurs des Bucks, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, n'ont pas accès à un panier par exemple. Kawhi Leonard et Paul George n’ont pas l’air d’avoir à se plaindre. Les Clippers ont construit un début d’alchimie. Ils seront moins dans le flou qu’avant si jamais la saison venait à reprendre cet été. Surtout qu’ils auront alors deux superstars en grande forme selon Doc Rivers. Ça peut faire la différence. Surtout en cas de playoffs au format allégé, au meilleur des trois manches par exemple, où les résultats dépendront encore plus que d’habitude de la forme des stars sur un match ou deux.

