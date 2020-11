Comparer ce qui est presque incomparable. Voilà comment on pourrait résumer cette course au GOAT lancée entre Michael Jordan et LeBron James. Certains aiment aussi cette comparaison à trois avec Kobe Bryant. Là encore, les trois ont eu leur parcours, leurs embûches, leurs succès, leurs coéquipiers, les stars qu'ils ont affrontées. Bref, tout un panel d'arguments qui peuvent être utilisées pour ou contre.

C'est pour ça que le postulat de Danny Green est très censé. Lui ne peut pas comparer trois superstars de trois époques différentes (enfin presque puisque Kobe et LeBron ont joué treize ans dans la même cour). Sur un podcast de ClutchPoints, le triple champion NBA (avec trois équipes différentes) a partagé sa position.

"Je n'aime pas ces débats. J'aime appeler le GOAT d'une autre façon. Le meilleur de chaque époque (GOTE - Greatest Of Their Era). Ces gars ont été les meilleurs à leur époque. Plein de gars ont joué à différentes positions et j'apprécie chacun d'entre eux, particulièrement ceux avec qui j'ai pu jouer. Quand j'ai vu Mike, j'étais jeune et je l'idolâtrais en quelque sorte. Tout ce que tu vois n'est que grandeur et tu ne veux pas voir des erreurs venant d'eux. Ce que j'aimais voir, c'était les actions qu'ils faisaient et comment ils le faisaient et avec quelle efficacité. Je ne veux pas voir de débat sur le GOAT mais sur le GOTE."

Au cours de sa carrière, Danny Green a ainsi pu voir de très près deux légendes avec LeBron James (à Cleveland et aux Lakers) et Tim Duncan. Il a également croisé le fer avec Kobe. Son discours est en tout intéressant et sans doute plus censé que de parler du meilleur joueur de l'histoire d'un sport si complexe à analyser.

