Hakeem Olajuwon règle très rapidement le débat du GOAT !

Avec le sacre des Los Angeles Lakers, LeBron James a remporté son 4ème titre en NBA. A 35 ans, le King, MVP des Finales, a encore réalisé des performances monstrueuses pour gagner cette bague. Et sans surprise, cette victoire a relancé le débat éternel concernant le statut de GOAT. Régulièrement attribué à Michael Jordan, ce "titre" honorifique fait beaucoup parler. Notamment avec des comparaisons entre l'ailier des Lakers et His Airness. Mais pour Hakeem Olajuwon, il est tout simplement impossible de comparer les deux hommes.

"Quand les gens commencent à le (LeBron, ndlr) comparer avec Jordan, il ne s'agit pas d'une comparaison juste pour lui. Jordan était un joueur bien plus supérieur dans une Ligue bien plus difficile, et il était bien plus créatif. Attention, je ne veux rien retirer à LeBron car il reste un grand joueur. Mais ce n'est pas juste de le comparer à Jordan car il était, de loin, un joueur supérieur", a estimé Hakeem Olajuwon pour CNBC.

L'ancien intérieur a le mérite d'avoir un avis tranché. De son côté, Michael Jordan a d'ailleurs livré vendredi un avis intéressant sur ce statut de GOAT. Pour avoir la moindre chance dans ce débat, LeBron James va visiblement devoir en faire plus...