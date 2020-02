Les Rockets avaient ciblé DeAndre Jordan le soir de la deadline

En attendant peut-être de piocher parmi les joueurs coupés, les Houston Rockets n'ont aujourd'hui que deux vrais intérieurs dans leur équipe. Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein. On dit bien dans leur effectif puisque Mike D'Antoni ne les utilisent pas. Cette nuit, le technicien des Texans n'a utilisé que des extérieurs (Harden, Westbrook, House Jr, Covington, Tucker, McLemore, Rivers et Sefolosha). Une tendance depuis le départ de Clint Capela vers Atlanta, et l'échec quant à attirer un pivot le soir de la deadline. Car il était bien question d'en recruter un, en l'occurrence DeAndre Jordan.

Adrian Wojnarowski a indiqué que les Rockets ont débuté les tractations avec les Nets au moment où le deal à quatre équipes s'est monté. Et qu'il leur fallait ensuite dégager 12 millions en seulement 24 heures. L'insider a indiqué que Brooklyn n'était, de toute façon, pas vendeur. Dommage tant il aurait pu être précieux dans la dissuasion défensive, ce qui risque de manquer à Houston en playoffs.

Les stats de DeAndre Jordan