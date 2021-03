Les Clippers auraient bien envie de faire revenir Lonzo Ball à Los Angeles. Est-ce jouable et contre qui ?

Tout le monde est au courant : les Los Angeles Clippers estiment qu'il leur manque un meneur de jeu gestionnaire capable d'en faire davantage que Patrick Beverley, pour ne citer que lui, dans ce domaine. Selon Marc Stein, ils ont déjà arrêté le nom de la cible qu'ils vont principalement viser avant la deadline des trades le 25 mars : Lonzo Ball.

L'ancien joueur des Los Angeles Lakers fait une saison assez intéressante avec les New Orleans Pelicans, notamment au niveau du shoot (38.5% à 3 points), mais la franchise de Louisiane est l'une des plus décevantes à l'Ouest. Il n'est pas impossible que les Pels acceptent de redistribuer les cartes s'ils y trouvent leur compte. Stein explique que les Clippers "explorent" des scénarios de trades pour faire en sorte que Lonzo Ball revienne à L.A., lui qui avait été tradé hors de la ville lors du mega deal autour d'Anthony Davis.

Lonzo Ball aurait déjà une destination préférentielle pour la prochaine FA

Les Clippers n'ont pas une tonne d'assets à proposer aux Pelicans, si ce n'est un package de futurs tours de Draft qui permettraient à NOLA de se constituer un trésor de guerre comme OKC. Avec deux All-Stars comme Zion Williamson et Brandon Ingram, on peut quand même supposer que la franchise n'a pas spécialement envie de patienter à ce point.

On va suivre ça de près, mais l'apport de Lonzo Ball serait évidemment une très bonne chose pour L.A. L'ancien de UCLA réussit sa meilleure saison en NBA au scoring (14 points de moyenne) et, même s'il est en baisse dans ce secteur, reste un passeur et un défenseur de très bon niveau.