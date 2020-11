Lorenzen Wright aurait dû fêter ses 45 ans en ce 4 novembre. Peut-être serait-il en train d'aider son ancienne fac de Memphis et Penny Hardaway sur le banc des Tigers. Ou de faire partie d'un staff NBA. On ne le saura jamais. Après 13 saisons en NBA avec cinq maillots différents et une dernière pige chez les Cleveland Cavaliers en 2009, Wright a pris sa retraite, mais n'a pas eu l'occasion d'en profiter. En juillet 2010, le corps criblé de balles du 7e pick de la Draft 1996 était retrouvé dans un coin de forêt du Tennessee.

La suite est digne d'un épisode de New York Section Criminelle.

Que sont-ils devenus ? La Draft 1996

Pendant près de 7 ans, la police locale a travaillé sans succès sur cette affaire, jusqu'à ce que l'arme du crime soit retrouvée en 2017 dans un lac du Mississippi. Le diacre d'une église du Tennessee, Billy Turner, est alors arrêté et accusé du meurtre après dénonciation d'un prévenu qui l'aurait aidé à nettoyer la scène du crime. Des liens entre le suspect et l'ex-femme de Lorenzen Wright, Sherra, mère de leurs 6 enfants, sont progressivement établis.

Au tout début de l'enquête, des officiers de la police de Memphis avaient fouillé la maison de la veuve, divorcée de Lorenzen Wright depuis quelques mois, et trouvé des morceaux de métal brûlé ainsi qu'une lettre adressée à son défunt mari et à elle-même. Ce n'est que quelques années plus tard que ces éléments feront sens et permettront de reconstruire le puzzle. Les enquêteurs ont longtemps gardé la jeune femme sur leur liste de suspects potentiels, mais sans jamais parvenir à établir sa culpabilité.

Dès les premiers entretiens, afin d'éloigner d'éventuels soupçons, Sherra Wright-Robinson tente de mettre les enquêteurs sur la piste d'un règlement de compte lié à une histoire de drogue, bien que son ex-mari ait un casier judiciaire vierge. Elle évoque même la visite d'homme armés dans leur maison quelques jours plus tôt, à la recherche de l'ancien joueur NBA.

Quelques semaines après l'interpellation de Billy Turner, Sherra Wright-Robinson est à son tour arrêtée en Californie. Elle reconnaît sa complicité dans l'assassinat de l'ancien joueur NBA. Le motif : toucher le million de dollars prévu dans l'assurance-vie de Wright et notifié dans le courrier précédemment cité.

Après avoir plaidé coupable lors de son procès à l'été 2019, Sherra Wright-Robinson est condamnée à 30 ans de prison qu'elle purge à cette heure, avec possibilité de demande de libération en 2026. Les 6 enfants du couple résident avec leur grand-mère, Deborah Marion, la mère de Lorenzen Wright. Les jumeaux Lamar et Shamar portent tous les deux le maillot des Cougars d'Edwardsville, une fac de l'Illinois.

Le procès de Billy Turner, complice de Sherra Wright-Robinson, est prévu pour 2021.