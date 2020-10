Les Los Angeles Lakers sont champions NBA. Evidemment, les premiers à recevoir louanges et compliments sont les joueurs et, à un degré moindre, les coaches. Si LeBron James, Anthony Davis et leurs camarades méritent d'être encensés pour leur campagne victorieuse jusqu'au titre, il ne faut pas ignorer le travail de l'ombre, très méconnu, des coordinateurs vidéo.

Spectrum SportsNet a consacré un sujet de trois fois 10 minutes à la préparation vidéo des rencontres des Lakers avec le tandem Dru Anthrop et John Pastorek (de futurs Spoelstra, lui aussi ancien assistant vidéo ?). Et autant vous dire que l'on comprend un peu mieux pourquoi, tout au long de la saison, jusqu'aux playoffs dans la bulle, les Lakers n'ont semblé désarçonnés par ce que leur proposaient leurs adversaires.

Ce petit documentaire est une plongée passionnante dans le quotidien de ces membres cruciaux du staff de L.A., la manière dont ils collaborent avec le coach Frank Vogel, ses assistants Jason Kidd et Lionel Hollins, mais aussi les joueurs. On les voit se lever à 5h45 pour préparer un match à venir contre les Knicks (si ça ce n'est pas une preuve de professionnalisme...), décortiquer des séquences précises et l'ADN entier du jeu new-yorkais pour fournir à Vogel et aux joueurs un condensé de ce à quoi ils feront face quelques heures ou quelques jours plus tard.

Dans son passage dans le podcast de Bill Simmons chez The Ringer après le titre, Jared Dudley résumait ça très bien.

"La préparation cette saison était une préparation d'élite. Un exemple lors de la série contre Portland : il y a eu une séance vidéo sur Damian Lillard et CJ McCollum et la manière dont on devait jouer face à eux. Je me souviens que LeBron a applaudi et a dit : 'C'est un travail de scouting d'enfer. C'est un boulot fantastique".

Quand LeBron James se lève et applaudit ton travail, tu peux a priori mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, bien évidemment...

On vous met les trois parties ci-dessous. Vraiment, jetez-y un coup d'oeil, c'est un super éclairage sur ce qu'ont fait les Lakers cette saison sur ce plan-là.