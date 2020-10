Merchandising : Les Lakers explosent le record des Cavs en seulement 12h !

Dix ans. Ça faisait dix ans que les Los Angeles Lakers et leur immense base de fans attendaient ce nouveau sacre. Dix ans, c’est peu à l’échelle de la NBA. Les New York Knicks patientent depuis 1973 une nouvelle bague. Mais dix ans, pour les Angelenos, ça fait beaucoup. Ils sont habitués à gagner. Avec maintenant une dix-septième bannière, autant que les Boston Celtics.

Alors l’impatience et l’excitation des supporteurs s’est fait ressentir dès les minutes qui ont suivies le sacre et la mise en ligne des produits dérivés liés au titre décroché par LeBron James, Anthony Davis et compagnie.

C’est simple : ils ont explosé le précédent record détenu par les Cleveland Cavaliers suite au trophée remporté en 2016. Les fans des Lakers ont acheté en 12 heures – en 12 heures ! – ce que ceux des Cavs s’étaient offerts en 30 jours. En 12 heures ! Incroyable.

Fans from 110 countries have already bought Lakers championship merchandise since last night through @Fanatics. Also, the company put together this heat map that shows where in the United States each sale came from. No surprise: There are a ton of Laker fans across the country. pic.twitter.com/Lfu6AlURji

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) October 12, 2020