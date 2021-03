Lou Williams a songé à prendre sa retraite après son trade

Lou Williams n'est plus un joueur des Los Angeles Clippers et le coup a été dur à encaisser. Le roi des 6e hommes de l'année espérait poursuivre sa route avec une franchise qu'il a largement contribué à ramener sur le devant de la scène. La déception a été tellement grande que Lou-Will a broyé du noir.

"J'ai pensé à prendre ma retraite hier soir. Tu donnes tout ce que tu peux pour une franchise et boum, tu n'en fais plus partie", a posté Lou Williams sur Instagram .

Puis l'arrière de 34 ans s'est rappelé que la vie était belle, qu'il rentrait à la maison - il est né et a joué à Atlanta - et continuerait de gagner grassement sa vie.

NBA Trade Deadline : tous les moves d'une soirée folle

"A la manière de la Clipper Nation, je me suis souvenu que mon talent et ma contribution étaient toujours appréciés et j'ai réfléchi à la suite. J'ai encore de l'huile dans le moteur et vais avoir le privilège de poursuivre ma carrière chez moi.

Los Angeles, je t'aime. Merci. On a passé de grands moments ensemble".