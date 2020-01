Lou Williams continue d’engranger les records NBA en tant que remplaçant

On pensait que les arrivées de Paul George et Kawhi Leonard auraient freiné ses prestations offensives. Mais Lou Williams n'est pas le remplaçant le plus prolifique de l'histoire pour rien. Le sixième homme des Clippers flirte tout juste avec les 20 points de moyenne tout en réalisant ses meilleurs chiffres à la passe (6,2 offrandes). Cette nuit, il a encore impressionné avec 32 points, et s'est offert une place dans l'histoire de sa franchise en compagnie de PG et Montrezll Harrell. Les trois protagonistes sont devenus les premiers à inscrire au moins 30 pions dans une même rencontre. Mais Lou Williams est encore allé plus loin, inscrivant un peu plus son nom dans les livres NBA.

Le double meilleur 6th man of the year en titre est désormais le remplaçant de l'histoire avec le plus grand nombre de rencontres à au moins 20 unités. Face aux Knicks, c'était la 200e fois que ça arrivait au cours de sa carrière. Et pourtant, il n'est pas encore sûr de glaner un troisième titre de meilleur sixième homme consécutif. Son coéquipier Montrezll Harrell est également énorme avec 19,4 points et 7,3 rebonds.

