Luka Doncic, une mission spéciale pour les Clippers

La cible ne peut pas être recrutée. Déjà sous contrat. Alors elle doit être éliminée. Mise hors d’état de nuire. Pour cette mission à risques, les Los Angeles Clippers ont spécialement fait venir Kawhi Leonard et Paul George l’été dernier. Deux superstars mais aussi deux excellents défenseurs. Et ils vont être mis à rude épreuve dès le début de leur première campagne de playoffs commune. En effet, les Californiens retrouvent les Dallas Mavericks d’un certain Luka Doncic en ouverture.

« Stopper Luka sera une sacrée tâche », annonce déjà Lou Williams. « Dallas est une équipe qui joue vraiment dur. Bien coachée. »

Lou-Will ne devrait pas avoir à gérer le problème. En revanche, PG et Kawhi sont briefés. Ils vont devoir ralentir le meilleur joueur adverse en plus de marquer des points.

Qui pour défendre sur Luka Doncic ?

« C’est la tête du serpent », admettait Leonard au sujet de Luka Doncic en décembre dernier. « Il joue vraiment bien et il implique ses coéquipiers. »

« C’est un pur joueur. Un basketteur complet. Il peut shooter, passer, prendre des rebonds. Il fait tout au plus haut niveau. Donc c’est un gars pour lequel il faut établir une stratégie afin de le contrer », ajoute Paul George. « Mais nous avons plein de bons défenseurs. C’est très difficile de passer d’un défenseur à l’autre tout au long d’une rencontre. Ça fatigue. »

En effet, les Clippers vont sans doute multiplier les profils différents sur Luka Doncic. Et pas n’importe lesquels. Le tenace Patrick Beverley. Le grand Paul George. Ou le terrifiant Kawhi Leonard. Ça, tout en switchant sur tous les écrans pour pousser les autres joueurs des Mavericks à faire la différence.

Ça ne suffira pas à complètement éteindre le Slovène, qui tourne tout de même à 29 points, 9 rebonds et 9 passes cette saison. Mais les Clippers partent tout de même grands favoris.