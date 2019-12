Luka Doncic provoqué puis émerveillé par Kobe Bryant

Les Dallas Mavericks se sont inclinés sur le parquet des Los Angeles Lakers (95-108). Sur ce match, le meneur des Mavs Luka Doncic n'a pas réussi à porter son équipe vers la victoire. Pour autant, le Slovène a encore répondu présent avec 19 points et 7 passes décisives en 30 minutes. Présent au Staples Center pour assister à cette rencontre, Kobe Bryant a pourtant fait de son mieux pour le déstabiliser. En effet, sur une remise en jeu, le Black Mamba a visiblement balancé quelques saloperies au jeune talent... en Slovène. Étonné d'entendre sa langue natale à Los Angeles, Doncic a retrouvé son sourire en se retournant vers Bryant.

"Non, j'ai entendu quelqu'un qui parlait en Slovène. Sur le moment, je me suis dit : 'mais qui parle ma langue ?'. Et c'était Kobe ! Donc j'étais vraiment surpris", a raconté Luka Doncic devant les médias.

On se doute que l'ancien Laker avait quelques restes de ses nombreux voyages en Europe. En tout cas, les deux hommes ne se sont pas arrêtés là. Après la partie, ils ont discuté ensemble pendant un moment avec des étoiles plein les yeux pour Luka Doncic. Fan de Kobe Bryant pendant sa jeunesse, le jeune prodige de 20 ans avait du mal à cacher son sourire malgré le revers de Dallas.