Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Raptors : 98-97

Hornets @ Grizzlies : 104-117

Rockets @ Pelicans : 112-127

Kings @ Nuggets : 115-120

Mavs @ Lakers : 95-108

---

- On attendait un nouveau duel de haut niveau entre Luka Doncic et LeBron James, son idole d'enfance, à coups de triple-doubles. Raté. Les Lakers ont dominé les Mavs sans trop de problèmes et le Slovène n'était pas dans un bon soir (19 points, 7 passes à 5/14). LeBron n'a pas non plus eu besoin de sortir son A Game, et son match à 13 points et 13 passes, dans le sillage des 24 points d'Anthony Davis, a fait l'affaire. Le "King" est devenu pour l'occasion le 9e joueur de l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 9 000 passes décisives en carrière. Les autres : John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson, Magic Johnson, Oscar Robertson, Chris Paul et Isiah Thomas. Stockton, leader all-time, est intouchable avec ses 15 806 passes.

LeBron James et Kobe Bryant n'ont par ailleurs pas manqué de se faire leur désormais traditionnel câlin lorsque le Black Mamba vient assister aux matches à domicile avec sa fille Gianna.

Kobe prend son rôle de troll du premier rang avec beaucoup de sérieux. Il a quand même lancé deux-trois vacheries en slovène à Luka Doncic pendant le match, comme l'a confirmé la star des Mavs après la rencontre...

Luka after the game on this moment: "[@kobebryant] was talking [in] Slovenian. I was like, 'Who's talking my language?' Then I saw Kobe. I was really surprised." https://t.co/A8Oicw6u96 — Baxter Holmes (@Baxter) December 30, 2019

- Pour la première titularisation de sa carrière, Michael Porter Jr n'a pas déçu. Le rookie, contraint à une saison blanche en 2018-2019, a activement et proprement participé au succès des Denver Nuggets contre les Sacramento Kings. Avec 19 points à 8/10 et 6 rebonds en 26 minutes, l'ancien ailier de Missouri a montré à quel point il pouvait être facile à la finition. Dans cette partie serrée, où De'Aaron Fox (18 points, 13 passes) et Nemanja Bjelica (27 points) leur ont donné du fil à retordre, les Nuggets se sont appuyés sur le sang froid de Will Barton (19 pts), précieux sur la ligne dans le money time.

L'action du match, c'est quand même ce drive hippopotamesque mais plein de virtuosité de Nikola Jokic.

- Shai Gilgeous-Alexander est en pleine bourre et le déplacement d'OKC à Toronto, sa ville natale, était l'occasion de confirmer ça devant sa famille. "SGA" s'est exécuté. Avec 32 points, 7 rebonds et 3 interceptions, le Canadien a encore été déterminant dans le succès du Thunder. Pour ne rien gâcher, c'est lui qui a inscrit le panier de la gagne sur un shoot à 36 secondes de la fin pour qu'OKC vire en tête. C'est encore lui, derrière, qui a pris le rebond sur une tentative à 3 points de Fred Van Vleet. Le garçon est constant et s'affirme jour après jour comme le leader sur lequel le Thunder pourra compter dans les années à venir.

Shai Gilgeous-Alexander matched his career-high AGAIN! Last 5 Games:

32 PTS, 7 REB

27 PTS, 4 REB

21 PTS, 3 STL

32 PTS, 5 AST

32 PTS (13-18 FG)pic.twitter.com/bZZ3VzsMHU — Ballislife.com (@Ballislife) December 30, 2019

- Les Rockets avaient décidé de bazarder le match contre les Pelicans cette nuit. James Harden, Russell Westbrook et Clint Capela ont tous été laissés au repos pour soigner des bobos ou reprendre leur souffle après avoir joué la veille. Résultat : une victoire de NOLA, évidemment, et une belle copie pour Lonzo Ball, auteur de 7 paniers à 3 points avec 27 points, 10 rebonds et 8 passes.

- Dillon Brooks a été à l'origine du succès des Grizzlies contre Charlotte grâce à une stat étonnante. A chaque fois qu'il atteint la barre des 20 points dans un match, Memphis l'emporte. La franchise du Tennessee est ainsi à 8-0 lorsque le Canadien fait le job. Avec l'aide de l'impeccable rookie Brandon Clarke (18 points à 7/12), Memphis revient à une victoire du 8e, Portland.