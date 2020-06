Luka Doncic, Mark Cuban sous le charme pour une raison bien précise

Débarqué aux Dallas Mavericks en 2018, Luka Doncic fait le bonheur de la franchise texane. Pour sa seconde année en NBA, le meneur de jeu multiplie les belles performances et s'impose comme un leader au sein de son équipe. Sans surprise, le Slovène fait l'unanimité à Dallas, où il est perçu comme le franchise player pour les années à venir. Mais outre son talent, Doncic a également séduit son monde avec sa personnalité. Ainsi, le propriétaire des Mavs Mark Cuban a encensé un trait de personnalité de l'ancien joueur du Real Madrid.

"La chose que j'apprécie le plus chez lui ? A quel point il m'amuse en jouant à ce sport ! Il apprécie véritablement chaque minute qu'il passe sur le parquet, et il s'agit d'une joie contagieuse. Bien évidemment, il est talentueux. Mais il possède aussi cette capacité à rendre tous les autres meilleurs sur le terrain avec lui", a admiré Mark Cuban pour le New York Post.

Il s'agit d'une qualité indispensable chez un leader. Il ne suffit pas d'être doué pour gagner, il faut aussi savoir tirer tout un groupe vers le haut. En ce sens, il sera d'ailleurs intéressant de voir Luka Doncic en action lors des prochains Playoffs. Pour rappel, Dallas occupe actuellement la 7ème place de la Conférence Ouest.