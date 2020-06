Des photos qui prouvent que Luka Doncic n’est pas hors de forme !

Luka Doncic est un homme gourmand. Et de ce fait, il a tendance à vite prendre du poids. Le phénomène des Mavericks affichait par exemple quelques kilos en trop lors de sa toute première saison dans la ligue. Puis il a bossé dur pour les perdre… avant de revenir encore plus fort lors de sa deuxième année. Un temps candidat au MVP, le Slovène compilait plus de 28 points, 9 rebonds et presque 9 passes avant la coupure liée au coronavirus. Une période pendant laquelle il est rentré au pays… pour se confiner. Avant de finalement revenir à Dallas quelques mois après.

Alors que tout le monde se demandait dans quel état il allait revenir aux Etats-Unis, son entraîneur personnel a dit tout haut ce que certains pensaient tout bas : Doncic n’est pas au « meilleur de sa forme ».

Alors que la discussion prenait de l’ampleur, les Dallas Mavericks ont désamorcé la bombe en postant des photos d’une séance de musculation de Luka Doncic.

Peut-être que le jeune homme a pris du poids mais il a l’air plutôt « fit ». Et il a encore quelques semaines pour se remettre en forme avant d’attaquer la compétition. A priori, on ne se fait pas trop de souci pour les Mavericks et leur superstar.