Hors de forme, Luka Doncic a dû être mis à la diète

Si on a tellement envie de voir la NBA reprendre ses droits, c'est aussi pour voir Luka Doncic disputer ses premiers playoffs. On sait bien que le contexte n'est pas normal, qu'il y aura eu 4 mois de pause et que l'absence de public jouera sur les débats. Mais avec la saison sophomore qu'était en train de réaliser le Slovène, on se demande ce qu'il sera capable de faire pour les Dallas Mavericks au plus haut niveau.

Avant de prendre le chemin de la Floride et du Disney World Resort d'Orlando, Luka Doncic a quand même du boulot. Si des joueurs comme Nikola Jokic ou Marc Gasol ont clairement fondu et semblent être plus que jamais prêts à en découdre, ce n'est pas le cas du prodige des Mavs.

Le média slovène Ria Novosti a discuté avec Jure Drakslar, qui s'occupe de remettre Luka Doncic en condition pour reprendre la compétition.

"Voilà trois semaines que l'on travaille ensemble. [...] La plupart des joueurs ont eu du mal à rester en forme et Luka ne fait pas exception. [...] Il n'est pas dans sa meilleure forme physique, mais c'est normal.

Il y a assez de temps d'ici juillet pour l'aider à retrouver la condition".

A son arrivée en NBA, Luka Doncic avait encore un peu de "baby fat", ce qui ne l'a pas empêché de dominer en tant que rookie. A l'été 2019, il a néanmoins fait le travail nécessaire pour être plus affûté que jamais. L'absence de compétition et de surveillance sur le plan nutritionnel l'a visiblement fait perdre du terrain sur ce plan-là.

"On a dû reprendre le contrôle sur l'alimentation de Luka. Il y a un cuisinier qui lui prépare ses repas selon mes instructions. Il ne mange quasiment rien d'autre que ce qu'on lui prépare".

Pas d'inquiétude donc pour les fans des Dallas Mavericks. Leur pépite sera en état de jouer dès le 31 juillet et au-delà. Sauf cataclysme, les Texans seront en playoffs et avec l'intention d'y jouer les trouble-fête. Avoir Luka Doncic dans son équipe autorise ce genre d'ambitions.