Luka Doncic avoue l’une de ses plus grandes faiblesses

Luka Doncic est le petit prince de la NBA. Mais son statut lui est peut-être monté à la tête sans même qu’il s’en rende compte. Parce que s’il continue de performer à un niveau incroyable pour son âge, s’il continue d’épater tout le monde sur le terrain, il s’est aussi attiré les foudres des critiques pour son attitude. En effet, le Slovène a une terrible – terrible ! – manie de constamment pleurer, râler et se plaindre après CHAQUE coup de sifflet en sa défaveur.

Luka Doncic n’a toujours pas gommé son point faible : sa frustration envers les arbitres

Le pire, c’est qu’il commençait même à secouer sa tête ou ses bras de frustration dès qu’un coéquipier ratait une action. Une attitude qui peut vite décourager ses partenaires. Stephen A. Smith lui a fait remarquer lors d’une interview et le Slovène ne s’est pas caché.

« Je pense que ce qui se dit sur moi [sur mon body langage et mon attitude] est en partie vrai. Je dois arrêter ça, je sais que ce n’est pas bon. Mais plus que de pleurnicher, je pense que j’ai juste vraiment envie de gagner. » « Nous étions dans une mauvaise période avec six défaites de suite. Et ça vous pousse à faire des choses que vous n’avez pas envie de faire. Je sais que j’ai mal fait beaucoup de choses et je dois apprendre de ça. Je suis encore jeune, je vais apprendre de ça. »

Si Luka Doncic s’en rend compte, c’est déjà un premier pas en avant. Et effectivement, mais si ses performances font oublier son âge, ce n’est que sa troisième saison dans la ligue. Il n’a pas fini son ascension. Et il n’en sortira que grandi. Et plus fort encore. En tout cas, ça va un peu mieux pour Dallas qui relève doucement la barre.

CQFR : Kyrie réveille Brooklyn, LeBron est clutch, Giannis beaucoup moins