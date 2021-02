Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Wizards : 137-115

Hawks @ Mavs : 117-118

Pacers @ Nets : 94-104

Hornets @ Grizzlies : 114-130

Clippers @ Wolves : 119-112

Pelicans @ Bulls : 116-129

Cavs @ Nuggets : 95-133

Bucks @ Suns : 124-125

Thunder @ Lakers : 113-114, après prolongation

LeBron et les Lakers, passion prolongation

- Il y a deux choses assez inévitables dans ce bas monde. La blessure de Neymar juste avant l 'anniversaire de sa soeur ou le carnaval de Rio un match crucial du PSG et une victoire des Los Angeles Lakers lorsqu'ils sont obligés de jouer une prolongation. Les champions en titre ont bataillé dur pour se défaire du Thunder et ont dû disputer l'overtime pour la troisième fois de suite. A se demander si LeBron James ne l'a pas fait exprès pour que la NBA se questionne sur la pertinence de maintenir le All-Star Game avec un calendrier aussi chargé...

Malgré cette revendication, LeBron a tout fait pour gagner et a encore été clutch. Le King a marqué le panier à 3 points de l'égalisation à la fin du 4e quart-temps, avant d'être défensivement décisif (oui, ça lui arrive encore une fois par an) sur la dernière remise en jeu du Thunder. Bilan : 25 points, 7 passest, 6 rebonds et deux actions déterminantes pour une 6e victoire consécutive. La campagne de LeBron James pour le MVP se passe bien, merci pour lui.

- LeBron a quand même dû se coltiner parfois celui qui s'affirme soir après soir comme l'un des meilleurs défenseurs de la planète NBA : Luguentz Dort. Le Canadien a encore parfois été d'une ténacité et d'une intelligence folles au moment de devoir défendre sur la légende.

The Dorture Chamber pic.twitter.com/53GRPK02qI — Rob Perez (@WorldWideWob) February 11, 2021

Giannis en feu, sauf au moment crucial

- Giannis Antetokounmpo a sorti son meilleur match de la saison au scoring (47 pts), mais le Greek Freak aurait sans doute échangé un peu moins de points contre un shoot clutch. Le double MVP avait la victoire dans les mains contre Phoenix, mais son tir au buzzer a manqué la cible. On peut se demander si la meilleure option n'était pas de servir Khris Middleton, dont l'adresse est assez phénoménale depuis le début de saison, dans le corner, mais Giannis avait clairement envie de prendre ses responsabilités...

Giannis drops 47 PTS vs. Suns but falls short on the final shot. pic.twitter.com/VuCLohRxDo — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2021

- Les Suns et leur backcourt Maître Jedi-Padawan avec Chris Paul (28 points, 7 passes) et Devin Booker (30 pts) continue de faire des prouesse et de faire grimper Phoenix dans le classement de l'Ouest. Stopper Milwaukee, qui restait sur cinq victoires de suite, et signer eux-mêmes une 4e victoire de rang, montre bien que la franchise est à prendre au sérieux.

Les Nets prennent moins de 100 points, hallelujah !

- Belle faculté d'adaptation de le part des Nets. Alors que l'on venait de dire qu'ils étaient foutus, défensivement en tout cas, sans Kevin Durant, ils sont allés limiter l'une des meilleures équipes de l'Est, Indiana, sous les 100 points. Malgré ça, c'est quand même le show offensif de Kyrie Irving (35 points, 8 passes) que tout le monde retiendra de ce match. Enfin, le show sur la ligne, surtout.

Kyrie a piqué le signature move de son camarade James Harden en trouvant le moyen d'aller 17 fois sur la ligne (pour un 17/17 !) sans s'appeler Shaquille O'Neal, Dwight Howard, où tout autre intérieur avec les mains suffisamment savonneuses pour provoquer du hacking.

Luka vs Trae, c'est toujours un succès

- Ce sera comme ça jusqu'à la fin de leur carrière, probablement. A chaque fois que Luka Doncic et Trae Young s'affrontent, la rencontre revêt un tout autre intérêt. Les deux se sont gentiment tirés la bourre, mais c'est le Slovène qui est ressorti vainqueur, avec un nouveau triple-double (28 points, 10 rebonds et 10 passes) pour devenir le 13e au classement all-time, devant John Havlicek.

Vu la précocité du Slovène, désormais à 31 TD, tout le monde dans ce classement peut trembler. Même Oscar Robertson et ses 181 triple-doubles.

💫 28/10/10 triple-double for Luka

❄️ 25 points, 15 assists for Trae@luka7doncic x @TheTraeYoung did their things. pic.twitter.com/2WZJ5pBZT2 — NBA (@NBA) February 11, 2021

- Dallas a trouvé du réconfort auprès d'Atlanta. C'était déjà face aux Hawks que les Mavs avaient stoppé leur série de 6 défaites consécutives la semaine dernière.

Trae Young n'a pas démérité (25 points, 15 passes), mais le meneur des Hawks l'avait très mauvais après le coup de sifflet final. Sur la dernière action qui aurait pu permettre à Atlanta d'arracher la victoire, Young s'est pris Willie Cauley-Stein dans le buffet et n'a pu participer à la séquence. Un contact que les arbitres ont jugé accidentel et qui a forcé Danilo Gallinari a prendre le shoot de la gagne.

KAT is back, Hampton insulte la Turquie

- Denver a étrillé Cleveland. Surtout, RJ Hampton a dunké si fort sur Cedi Osman que l'on croirait qu'il a voulu sanctionner le premier Turc qu'il a vu après avoir eu une intoxication alimentaire à cause d'un kebab.

- Les Wolves ont été battus par les Clippers, mais on a surtout eu envie de retenir le retour de Karl-Anthony Towns à la compétition. Le gars a beau être millionnaire, le tribut qu'il a payé à cause du Covid, qu'il a lui même contracté après avoir perdu plusieurs membres de sa famille dont sa maman, est simplement terrible.

Pour son comeback, "KAT" a fait de son mieux pour pousser un peu L.A. dans ses retranchements et a réussi à finir avec 18 points et 10 rebonds après 13 matches d'absence. Après le match, il a décrit l'angoisse qui s'est emparée de ses proches lors de ses nuits les plus compliquées face au virus. On lui souhaite vraiment d'obtenir un peu de répit.

Good to see KAT back 💪 pic.twitter.com/X5T46Lcesg — NBA TV (@NBATV) February 11, 2021

- Les critiques et les rumeurs de trade, ça a l'air d'exciter Lou Williams autant qu'une assiette de wings dans son strip-club préféré de L.A. Le vétéran des Clippers a inscrit 27 points en sortie de banc, avec notamment quelques séquences clutch dans le money time pour épauler Kawhi Leonard (36 pts), orphelin de Paul George.

Il pleut des 3's à Chicago et Memphis

- Zach LaVine (46 pts) et Coby White (30 pts) sont les premiers coéquipiers dans l'histoire de la NBA a inscrire 8 paniers à 3 points ou plus dans le même match. Même les Splash Brothers n'ont jamais combiné leurs efforts à ce point ! Le tandem d'arrières des Bulls a contribué à faire pleuvoir sur les pauvres Pelicans, qui restaient sur un bonne série. Avec 25 paniers à 3 points, les joueurs de Billy Donovan ont tout simplement battu le record de la franchise en la matière.

- Les Grizzlies sont repartis de l'avant après quatre défaites de suite. Ils ont disposé des Hornets à domicile avec une méthode finalement simple : exploser eux aussi le record de paniers à 3 points de l'histoire de la franchise. Memphis a claqué 23 tirs à 3 points, avec un gros match de Kyle Anderson, aka le Babac du Tennessee, auteur de 27 points.

- Après un début de saison galère, les Raptors sont de retour. Enfin, presque. Toronto n'est plus qu'à une victoire d'un bilan comptable lisse en NBA après son succès à domicile face à Washington et sa défense gruyère. On ne va pas défendre les Wizards, à côté de la plaque défensivement depuis le début de la saison, mais la réussite à 3 points des Raptors (19/32) a été insolente.