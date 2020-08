Luka Doncic, une blessure qui peut faire basculer la série

Euphorique. Enthousiaste, sûr de sa force et de celle de ses coéquipiers, Luka Doncic déclarait que les Mavericks pouvaient « sortir les Clippers » après le Game 2 remporté par les Texans il y a quelques jours. Un match plus tard et voilà Dallas dans une situation délicate. La franchise texane a perdu la dernière rencontre et son prodige slovène s’est blessé à la cheville. Les voilà à 1-2 avant un Game 4 qui s’annonce déjà décisif.

Luka Doncic, les Mavs perdent le Slovène sur blessure !

Sauf que ce duel crucial, Doncic n’est toujours pas sûr de le jouer. Il souffre d’une entorse et, selon ESPN, il est encore incertain pour ce soir.

« On prendra la décision au dernier moment », annonce déjà Rick Carlisle, le coach des Mavericks.

Luka Doncic devait passer une IRM samedi matin mais la machine de Disney ne fonctionnait plus. Il a finalement pu faire des examens plus tard dans la journée. Ces derniers n’ont rien révélé de sérieux. Mais l’arrière All-Star n’est pas encore sûr de pouvoir participer. A moins que ce soit juste du bluff pour essayer de déstabiliser les Clippers. On est prêt à parier qu’il sera bel et bien en tenue ce soir. Les Mavericks ne peuvent pas s’en permettre de s’en passer…